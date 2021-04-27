باسل الحيني: طرح 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة قريبا جدا

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فاروق يوسف – أكد باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، طرح 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة قريبًا جدًا، دون الكشف عن موعد محدد.
ووقعت القابضة للتأمين عقدا مع شركة إن آي كابيتال، مؤخرا، لتكون مستشار الطرح الرئيسي لشركة مصر لتأمينات الحياة، للبدء في تنفيذ الإجراءات اللازمة للطرح المقرر الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري، وذلك بحسب ظروف السوق.
وأكد الحيني أن المجموعة القابضة للتأمين تركز على الاستثمار بشكل كامل في قطاعاتها كافة، وتنتهج نهج التخصص في جميع الأنشطة.
وأشار إلى أن مجموعة القابضة للتأمين لديها محفظة استثمار تصل إلى 60 مليار جنيه، تساعد بالعوائد التي تعوض بعض الكسور الذي يحدث في نشاط التأمين.
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