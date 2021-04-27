- 1/3
- 2/3
- 3/3
فاروق يوسف – قال باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، إن من المرتقب إبرام شركة مصر لإدارة الأصول العقارية اتفاق تعاون صندوق مصر السيادي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.
وأضاف الحيني، خلال احتفالية الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن الهدف من هذا التعاون هو تبوؤ مكانة في مجال الاستثمار، وأن يكون لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية ثقل في نشاطها.
وقال إن الشركة لديها سوء حظ نظرًا لتعاقب الإدارات عليها على مدار 4 السنوات الماضية، ولكنها تمتلك محفظة تقدر بنحو 15 مليار جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باسل الحيني: تعاون مرتقب بين شركة إدارة الأصول العقارية وصندوق مصر السيادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.