باسل الحيني: تعاون مرتقب بين شركة إدارة الأصول العقارية وصندوق مصر السيادي

فاروق يوسف – قال باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، إن من المرتقب إبرام شركة مصر لإدارة الأصول العقارية اتفاق تعاون صندوق مصر السيادي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وأضاف الحيني، خلال احتفالية الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن الهدف من هذا التعاون هو تبوؤ مكانة في مجال الاستثمار، وأن يكون لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية ثقل في نشاطها.

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وقال إن الشركة لديها سوء حظ نظرًا لتعاقب الإدارات عليها على مدار 4 السنوات الماضية، ولكنها تمتلك محفظة تقدر بنحو 15 مليار جنيه.