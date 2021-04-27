- 1/3
- 2/3
- 3/3
سي إن بي سي – أعلنت شركة السيارات الكهربائية تسلا الإثنين عن نتائج الربع الأول، والتي وصلت بها ربحية السهم إلى 93 سنتًا مقابل 79 سنتًا متوقعة.
وارتفع سهم تسلا بأكثر من 2% في تداولات ما بعد الإغلاق.
في حين جاءت الإيرادات عند 10.39 مليار دولار مقابل 10.29 مليار دولار متوقعة، بزيادة 74% عن العام الماضي.
بينما وصل صافي الدخل 438 مليون دولار، وهو رقم قياسي.
وذكرت الشركة التابعة لإيلون ماسك تسليمات السيارات التي وصلت إلى 184.800 موديل 3 وسيارات موديل Y ، متجاوزة التوقعات لتسجل تسلا رقمًا قياسيًا جديدًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة تسلا تحقق صافي دخل قياسي قدره 438 مليون دولار في الربع الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.