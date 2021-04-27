إغلاق قياسي مرتفع للمؤشرين الأمريكيين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك

سي إن بي سي – أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك عند مستويات قياسية مرتفعة، يوم الإثنين، بدعم من مكاسب لأسهم تسلا قبيل تقرير النتائج الفصلية لمصانع السيارات الكهربائية،

وهو الأول بين بضعة تقارير هذا الأسبوع من كبرى شركات التكنولوجيا.

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وأكد الإغلاق القياسي المرتفع لناسداك نهاية تصحيح خسر فيه المؤشر 11% والذي بدأ بعد أن سجل إغلاقه القياسي المرتفع السابق في 12 فبراير.

وسيراقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين ويبدأ اليوم الثلاثاء ومن المتوقع ان يقدم فيه البنك المركزي المصري الأميركي بعض الضوء بشأن ما إذا كان المشهد العام للتوظيف قد أثر على خطته لترك أسعار الفائدة قرب الصفر لفترة ممتدة ومواصلة برنامجه لشراء سندات بقيمة 120 مليار دولار شهريا.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 0.18% إلى 33981.97 نقطة في حين صعد المؤشر

ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.18% ليغلق عند 4187.74 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 0.87% إلى 14138.78 نقطة.

ويراقب المستثمرون أيضا أي تطورات جديدة بشأن خطة الرئيس الأمريكي جو باين للضرائب بعد تقارير الأسبوع الماضي قالت إنه سيسعى لمضاعفة ضريبة الأرباح الرأسمالية تقريبا لتصل إلى 39.6% للأفراد الأثرياء.