أرباح بنك إتش إس بي سي البريطاني تتجاوز التوقعات وتقفز 79% في الربع الأول

سي ان بي سي _ أعلن بنك إتش إس بي سي، أكبر بنك في أوروبا من حيث الأصول، عن أرباح قبل الضرائب في الربع الأول فاقت التوقعات، إلا أن الإيرادات تراجعت.

وقال البنك، الذي يتخذ من لندن مقراً له، إن معظم الإيرادات قد تحققت في آسيا، موضحا إن أرباحه قبل الضرائب ارتفعت بنسبة 79% لتصل إلى إلى 5.8 مليار دولار، بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، في حين كانت التوقعات 3.34 مليار دولار.

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وتراجعت الإيرادات بنسبة 5% في الربع الأول لتصل إلى 13 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي قال البنك إنها استمرت في عكس أسعار الفائدة المنخفضة.

وقال نويل كوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة إتش إس بي سي ، في بيان: “كانت بداية العام جيدة في دعم عملائنا، مع تحقيق عوائد معززة ماديا لمساهمينا”. “أنا سعيد بإيراداتنا وأداء التكلفة، وبشكل خاص انخفاض خسائر الائتمان المتوقعة بشكل ملحوظ.

وأضاف كوين: “لقد أحرزنا مزيدا من التقدم في خفض كل من التكاليف والأصول المرجحة بالمخاطر”.

يذكر أن البنك كان قد قال في فبراير إنه لن يدفع توزيعات أرباح ربع سنوية في عام 2021، لكنه سينظر في دفع تعويضات مؤقتة في نتائجه نصف السنوية في أغسطس، واعتبارا من عام 2022، سيستهدف البنك نسبة دفع تعويضات تتراوح بين 40% و 55% من أرباح السهم المُبلغ عنها، حسبما قال في تقرير الأرباح الأخير.