أرباح بي.بي البريطانية تقفز إلى 2.6 مليار دولار في الربع الأول

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– زادت أرباح بي.بي في الربع الأول من العام لأكثر من ثلاثة أمثالها مقارنة بالفترة نفسها قبل عام إلى 2.6 مليار دولار، لتتجاوز التوقعات بدعم من ارتفاع أسعار النفط وإيرادات كبيرة من التعاملات في الغاز الطبيعي.
وقالت شركة لطاقة إنها ملتزمة بإعادة شراء أسهم بعد انخفاض صافي ديونها إلى ما دون هدفها عند 35 مليار دولار قبل الموعد المتوقع لذلك.
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