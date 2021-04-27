أسعار الذهب تستقر مع ترقب السوق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي

_ استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تطلع المتعاملين في السوق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن آفاق السياسة النقدية، بينما ضغط صعود الدولار على جاذبية المعدن.

واستقرت أسعار الذهب في السوق الفورية عند 1780.61 دولار للأونصة. ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1780.40 دولار للأونصة.

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وقال إليا سبيفاك من ديلي إف.إكس “بدأنا نرى صعودا قليلا للدولار وعائدات السندات أيضا”.

وارتفع الدولار مقابل عملات منافسة، ما يقلل من جاذبية المعدن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بينما استقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام قرب مستوي 1.570 بالمئة.

ولا يُتوقع أن يجري مجلس الاحتياطي الاتحادي أي تغييرات كبيرة في السياسة خلال الاجتماع الذي يستمر يومين وينتهي غدا الأربعاء، إلا أن المستثمرين يتابعون عن كثب نظرة رئيس مجلس الإدارة جيروم باول المستقبلية لاقتصاد البلاد.

ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلي 2924.12 دولار للأونصة بعدما صعد لأعلى مستوى على الإطلاق عند 2941 دولارا أمس الاثنين.

وتراجعت الفضة 0.2 بالمئةإلى 26.17 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1240.71 دولار.