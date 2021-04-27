أرباح الشركات الصناعية في الصين تنمو 92.3% خلال مارس

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شينخوا _ أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين 92.3 بالمئة على أساس سنوي في مارس إلى 711.18 مليار يوان (109.66 مليار دولار).
وأظهرت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات أن ذلك يأتي بالمقارنة مع صعود 179 بالمئة على أساس سنوي شهده أول شهرين.
تغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان من الأنشطة الرئيسية.
وبالنسبة للفترة من يناير إلى مارس، نمت أرباح الشركات الصناعية في الصين 137 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام إلى 1.825 تريليون يوان.
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