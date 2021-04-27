مصر للألومنيوم تحقق 347.7 مليون جنيه خسائر في 9 أشهر

رنا ممدوح _ تراجعت صافي خسائر شركة مصر للألومنيوم بعد خصم الضريبة إلى 347.723 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 1.019.659 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 8.143.303 مليار جنيه بالفترة من بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 5.576.530 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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وانخفض مجمل خسائر مصر للألومنيوم خلال نفس الفترة إلى 484.447 مليون جنيه، مقابل 1.453.694 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

وأرجعت الشركة انخفاض خسائرها إلى ارتفاع متوسط السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، عن متوسط السعر الأساسي للمعدن في الفترة المقابلة من العام السابق.

وتضمنت الأسباب ارتفاع كمية المبيعات خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي بمقدار 77 ألف طن عن الفترة المناظرة.