انهيار صندوق أركيجوس كابيتال يكبد بنك يو.بي.إس السويسري 774 مليون دولار

– أعلن بنك يو.بي.إس اليوم الثلاثاء عن خسارة مفاجئة 774 مليون دولار بفعل انهيار صندوق الاستثمار الأمريكي أركيجوس، مما بدد جزئيا بريق ارتفاع الأرباح الفصلية لأكبر مدير للثروة في العالم 14 بالمئة، متجاوزا التوقعات.

والخسارة التي مني بها أكبر بنك سويسري من أرشيجوس لا يزال صداها يتردد في القطاع المصرفي العالمي، إذ أعلن نومورا الياباني عن أكبر خسارة فصلية في عقد نتيجة التعاملات مع الصندوق.

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ورغم ذلك، بلغ صافي الربح 1.824 مليار في أول ثلاثة أشهر من 2021 متجاوزا متوسط التوقعات بربح 1.591 مليار في استطلاع أجراه البنك لتوقعات 20 محللا.

وحقق بنك يو.بي.إس أرباحا قبل حساب الضرائب أعلى من التوقعات، إذ ساهمت زيادات بفضل تعاملات محمومة والنتائج القوية التي تحققت في بداية أزمة فيروس كورونا في العام الماضي في تعويض الخسارة من أرشيجوس.

وهبطت أرباح الاستثمار قبل الضرائب 42 بالمئة بفعل خسارة أرشيجوس ونمو أكثر تواضعا للإيرادات في بقية أنشطة التداول.

وشهد البنك تدفقات جديدة من عملاء أثرياء بلغت 36.2 مليار دولار مما ساهم في زيادة الأصول السمتثمرة إلى 3.108 تريليون دولار.

وحققت وحدة إدارة الأصول بالبنك أكبر مكسب بين جميع إداراته، وزادت الأرباح 45 بالمئة بفضل بيئة الاستثمار القوية.