أبو قير للأسمدة تحقق 2.4 مليار جنيه أرباح في 9 أشهر

رنا ممدوح _ ارتفعت صافي أرباح شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بعد خصم الضريبة إلى 2.444.816 مليار جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 1.135 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وصعد الإيراد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 6.304.711 مليار جنيه بالفترة من بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي مقابل 5.808.133 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 2.660.790 مليار جنيه مقابل 2.204.001 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 1.62 جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 1.42 جنيه بالفترة المقارنة.

وقالت الشركة إنها حققت زيادة في صافي الربح بعد الضريبة رغم إستمرارية جائحة كورونا وما ترتب عليها من أثار اقتصادية ومالية على كافة الكيانات الإقتصادية بسبب:

1- زيادة كميات الإنتاج والمبيعات.

2- استمرارية تشغيل المصانع والتي أدت إلى خفض تكلفة التشغيل.

3- ارتفاع متوسطات أسعار التصدير.

4- التسويق الجيد لمنتجات الشركة والحصول على أفضل الأسعار مع فتح أسواق جديدة.

5- السياسة البيعية والتسويقية المرنة بالطريقة الاقتصادية التي تنتهجها الشركة لتحقيق أفضل النتائج.

6- إدارة المحفظة المالية بشكل جيد رغم انخفاض سعر التحويل للدولار مقابل الجنيه وكذلك انخفاض سعر الفائدة على الاستثمارات النقدية.