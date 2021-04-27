المالية والصناعية المصرية تحقق 20.3 مليون جنيه أرباح مستقلة الربع الأول

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رنا ممدوح _ تحولت شركة المالية والصناعية المصرية، إلى الربحية خلال الربع الأول من العام الجاري محققة صافي بقيمة 20.296 مليون جنيه، مقابل 7.273 مليون جنيه خسائر بالربع المقارن بعام 2020.
وارتفعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المستقلة المرسلة للبورصة اليوم، إلى 183.572 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 77.119 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 72.142 مليون جنيه، مقابل 28.712 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.
وأرجعت شركة المالية والصناعية المصرية تحولها للربحية إلى ارتفاع مبيعات 2021 حيث ارتفعت بمبلغ 183572 طن مقابل 77110 طن.
وتضمنت الأسباب أيضا ارتفاع مبيعات التصدير، حيث بلغت كمية التصدير للعام الجاري 54770 طن سماد سوبر فسفات مقارنة بالفترة المماثلة 150 طن.
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