البورصة تصعد 0.27% مستهل التعاملات بدعم مشتريات المؤسسات المحلية والعربية

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، بدعم مشتريات المؤسسات المحلية والعربية.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.27%، ليتداول عند مستوى 10554 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.68%، ليتداول عند مستوى 59.01 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.69%، و 0.57% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 47.050 مليون جنيه على 125 شركة من خلال 2.449 ألف عملية.

وتضمنت أحجام التداولات تنفيذ شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز عدد 498.323 ألف سهم من أسهم المتضررين من قرار الشطب الاختياري بسعر 9.63 جنيه للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 4.798 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 40 شركة مقابل تراجع 16 بينما لم تتغير أسعار 69.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.419 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 6.257 مليون جنيه، مقابل 4.838 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 11.299 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 188.62 ألف جنيه مقابل 177.321 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

بينما سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 1.430 مليون جنيه، منها 1.421 مليون جنيه للمؤسسات، و8.680 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم الملتقي العربي للاستثمارات قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 7.05%، تلاه سهم العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة بنسبة 5.72%، ثم سهم العربية للخزف- سيراميكا ريماس بنسبة 5.64%.

بينما تصدر سهم الأهلى للتنمية والاستثمار قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.67%، تلاه سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 2.22%، ثم سهم العربية لمنتجات الألبان ” آراب ديري – باندا” بنسبة 1.64%.