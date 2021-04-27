ثمار تحدد 3 أسباب لإضافة نشاط التعامل في السندات والهيئة توافق على نشر الإفصاح

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح لشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد في 8 إبريل الماضي بالموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة 4 من النظام الأساسي.

وأوضحت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، أن التعديل يشمل إضافة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.

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واستندت في ذلك على أحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

وبحسب الإفصاح المرفق بموافقة الهيئة أرجعت ثمار لتداول الأوراق مبررات وأسباب التعديل إلى :

1- رؤية الإدارة أن الاقتصاد الكلي في البلاد يتجه نحو النمو.

2- تدعيم وتقوية المركز المالي للشركة من خلال زيادة الإيرادات مما ينعكس على نتائج الأعمال المستقبلية للشركة.

3- تعزيز موقفها التنافسي بين الشركات المنافسة من خلال تنوع أنشطة الشركة وزيادة حجم التداولات وزيادة عدد العملاء.