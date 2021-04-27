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رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح لشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد في 8 إبريل الماضي بالموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة 4 من النظام الأساسي.
وأوضحت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، أن التعديل يشمل إضافة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.
واستندت في ذلك على أحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
وبحسب الإفصاح المرفق بموافقة الهيئة أرجعت ثمار لتداول الأوراق مبررات وأسباب التعديل إلى :
1- رؤية الإدارة أن الاقتصاد الكلي في البلاد يتجه نحو النمو.
2- تدعيم وتقوية المركز المالي للشركة من خلال زيادة الإيرادات مما ينعكس على نتائج الأعمال المستقبلية للشركة.
3- تعزيز موقفها التنافسي بين الشركات المنافسة من خلال تنوع أنشطة الشركة وزيادة حجم التداولات وزيادة عدد العملاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثمار تحدد 3 أسباب لإضافة نشاط التعامل في السندات والهيئة توافق على نشر الإفصاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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