البورصة تواصل الصعود منتصف التعاملات والتجاري الدولي يقفز 1.48%

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10594 نقطة، محققا صعودا بنسبة 0.66%.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.48%، ليتداول عند مستوى 59.48 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.76%، و 0.67% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 474.831 مليون جنيه على 179 شركة من خلال 20.160 ألف عملية.

وتضمنت أحجام التداولات تنفيذ شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز عدد 498.323 ألف سهم من أسهم المتضررين من قرار الشطب الاختياري بسعر 9.63 جنيه للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 4.798 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 88 شركة مقابل تراجع 46 بينما لم تتغير أسعار 44.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 14.916 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 26.981 مليون جنيه، مقابل 12.065 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 12.781 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 13.219 مليون جنيه، مقابل 438.333 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 2.134 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 5.182 مليون جنيه مقابل 3.047 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم مستشفي النزهة الدولي قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.74%، تلاه سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 8.16%، ثم سهم الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 8.14%.

بينما تصدر سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.56%، تلاه سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 8.51%، ثم سهم الأهلى للتنمية والاستثمار بنسبة 7.33%.