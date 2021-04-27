العربية.نت – نقلت وكالة “بلومبرج” أمس الاثنين، عن مصادر مطلعة إن شركة أرامكو السعودية تدرس بيع حصة في شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، ضمن هدفها لجذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى المملكة.

وكشفت المصادر، أن “أرامكو” تجري مناقشات أولية بشأن الخطوة المحتملة، مؤكدين أن أي صفقة تجريها “أرامكو” يمكن أن تجمع مليارات الدولارات.

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وتأتي تلك الخطوة، ضمن خطة المملكة العربية السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد، عبر الشراكات وبيع بعض الأصول، بحسب بلومبرج.

وذكرت أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر، أنها ستجمع أكثر من 12 مليار دولار من بيع حصة في وحدة خطوط أنابيب النفط الخاصة بها إلى تحالف بقيادة إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز “EIG Global Energy Partners”.

فيما أفادت “بلومبرج” الأسبوع الماضي بأن الشركة تجري أيضاً مراجعة استراتيجية لأعمال التنقيب والإنتاج، في خطوة قد تدفع بمستثمرين خارجيين إلى بعض أصولها في مجال النفط والغاز، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

ويعد نظام الغاز الرئيسي في “أرامكو” شبكة من خطوط الأنابيب التي تربط إنتاجها بمواقع المعالجة في جميع أنحاء المملكة. وتبلغ القدرة الحالية للبنية التحتية حوالي 9.6 مليار قدم مكعبة يومياً، وفقاً لتقرير “أرامكو” السنوي.

وقالت المصادر، إن المداولات في مرحلة مبكرة، وليس هناك ما يؤكد من أن “أرامكو” ستمضي قدماً في الصفقة، كما امتنعت “أرامكو” عن التعليق.

يذكر أن السعودية تمتلك ثامن أكبر احتياطي للغاز على مستوى العالم، والأكبر في العالم العربي بعد قطر، وفقاً لشركة” BP Plc”.