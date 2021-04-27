سي أي كابيتال توضح أسباب انحرافات الأرقام الواردة بدراسة القيمة العادلة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن أسباب إنحرافات الأرقام الواردة في دراسة القيمة العادلة عن الأرقام المحققة فعلي، في إطار متابعة إدارة البورصة مدى التزام الشركة بأحكام المادة 30 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

وأفادت الشركة في بيان في بيان ردا على استفسار البورصة، أن نسبة الانحراف في صافي الربح بلغت 20%، فسجلت القيمة الفعلية لصافي الربح عن عام 2020 619.915 مليون جنيه مقابل 518.222 مليون جنيه القيمة التقديرية.

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وأوضحت الشركة مبرر ذلك، أن تقرير المستشار المالي المستقل لم يتضمن التوقعات المستقبلية بشأن الإيراد المتوقع من شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر ” ريفي” بالقوائم المالية المجمعة المستقبلية.

وأرجعت ذلك نظرا لأنه تم الاستحواذ على شركة ريفي في شهر ديسمبر عام 2017 أي قبل الطرح بحوالي ثلاثة أشهر فقط.

وتضمنت الأسباب قيام شركة كوربليس للتأجير التمويلي بتحقيق صافي ربح من التوقعات المستقبلية بتقرير المستشار المالي المستقل.

وفيما يخص إجمالي الإيرادات فحققت سي أي كابيتال خلال 2020 قيمة فعلية 2.366.205 مليار جنيه مقابل 2.157.437 مليار جنيه قيمة تقديرية، وذلك لأنه تقرير المستشار المالي المستقل لم يتضمن التوقعات المستقبلية بشأن الإيراد المتوقع من شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر ” ريفي” بالقوائم المالية المجمعة المستقبلية، نظرا لأنه تم الاستحواذ على ريفي في ديسمبر 2017 أي قبل الطرح بحوالي ثلاثة أشهر فقط.