سبيد ميديكال توضح أسباب انحرافات الأرقام الواردة بدراسة القيمة العادلة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة سبيد ميديكال عن أسباب إنحرافات الأرقام الواردة في دراسة القيمة العادلة عن الأرقام المحققة فعلي، في إطار متابعة إدارة البورصة مدى التزام الشركة بأحكام المادة 30 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

وأفادت الشركة في بيان في بيان ردا على استفسار البورصة، أن نسبة الانحراف في صافي الربح بلغت 129%، فسجلت القيمة الفعلية لصافي الربح عن العام الماضي 79.209 مليون جنيه مقابل 34.595 مليون جنيه القيمة التقديرية.

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وأوضحت الشركة مبرر ذلك، أن الانحراف بالزيادة بقيمة 44.614 مليون جنيه منها مبلغ 35.498 مليون جنيه نصيب الشركة من أرباح الشراكة مع شركة برايم سبيد للخدمات الطبية ومبلغ 9.116 مليون جنيه نتيجة زيادة الإيرادات بسبب اقبال المواطنين على التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد بداية من الربع الثاني لعام 2020.

وسجلت سبيد ميديكال نسبة انحراف في ارباح استثمارات في شركات شقيقة بنسبة 100%، وأوضحت مبرر ذلك أنه في بداية الربع الثاني من عام 2020 ابرمت الشركة اتفاقية مساهمين بغرض تأسيس شركة جديدة باسم شركة برايم سبيد للخدمات الطبية بنسبة مساهمة 30% من رأسمال الشركة الجديدة وكان نصيب سبيد ميديكال من أرباح الشركة خلال عام 2020 مبلغ 35.498 مليون جنيه.