جولدمان ساكس: استئناف السياحة الروسية يعزز الحساب الجاري لمصر بنحو 3 مليارات دولار سنويا

دوت الخليج – اعتبر بنك جولدمان ساكس، إن استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا بمثابة دفعة كبيرة لآفاق الانتعاش لقطاع السياحة المصري الذي كان قد تضرر من جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أنه في ذروة انتعاش السياحة عام 2014، كان السياح الروس يمثلون ثلث إجمالي السياح الوافدين إلى مصر، لكن هذا العدد انخفض بشكل كبير منذ فرض الحظر على الرحلات الجوية المباشرة.

Your browser does not support the video tag.

كانت كل من مصر وروسيا أعلنتا يوم الجمعة الماضي استئناف جميع الرحلات الجوية بين البلدين بعد توقف دام خمس سنوات، بعد أن تم تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين في أكتوبر 2015 على خلفية سقوط طائرة شركة متروجيت رقم 9268 المتجهة من مدينة الغردقة إلى مدينة سانت بيترسبرج.

ويرى جولدمان ساكس، أن عودة نشاط السياحة الروسية إلى مستويات ما قبل عام 2015، يمكن أن يعزز عائدات السياحة في مصر بأكثر من 3 مليارات دولار سنويًا (حوالي 0.75% من الناتج المحلي الإجمالي)، مرجحا أن يحدث هذا الأمر بشكل تدريجي نظرًا لاستمرار الوباء العالمي.

ونقل البنك المركزي المصري المصري، أن تقديرات جولدمان ساكس، استندت إلى أن روسيا ستستأنف جميع الرحلات الجوية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة، بالإشارة إلى تجاوز عدد الوافدين 3.1 مليون سائح في عام 2014، إلا أنه انخفض إلى متوسط يبلغ 100 ألف سائح في السنة، منذ حادثة طائرة متروجيت في عام 2015.

وذكر جولدمان ساكس، أن العودة إلى مستويات النشاط السياحي لعام 2014، يعني دخول عائدات سياحية إضافية تزيد عن 3 مليارات دولار (0.75% من الناتج المحلي الإجمالي).

وأضاف جولدمان ساكس، أنه خلال العشر سنوات السابقة لحادث الطائرة الروسية(Metrojet) ، كانت السياحة الروسية إلى مصر تنمو بوتيرة سريعة، وبلغت ذروتها في عام 2014، بدخول أكثر من 3.1 مليون سائح روسي، وهو ما يمثل حوالي ثلث إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر في ذلك العام.

وفي أعقاب الحادث، انخفضت بشدة أعداد السياح الوافدين من روسيا ولم تتعافى المعدلات منذ ذلك الحين، بحسب البنك الذي أرجع ذلك إلى فرض الاتحاد الروسي حظرًا على جميع الرحلات الجوية المباشرة إلى مصر، في انتظار مراجعة وتعديل إجراءات السلامة بالمطارات.

الشكل 1: انهيار السياحة الروسية لمصر بعد حادثة طائرة متروجيت في عام 2015

المصدر: قطاع بحوث الاستثمارات العالمية بجولدمان ساكس، منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)

ووفقًا لتقارير الصحافة الروسية، فإن تحسن معايير السلامة يسمح الآن باستئناف الرحلات الجوية، ويجري حاليًا مناقشة استئناف السياحة إلى الغردقة وشرم الشيخ في سيناء.

وتجاوز متوسط الدخل من كل سائح في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية 1000 دولار ، وبالتالي، فإن احتمالية عودة السياحة الروسية إلى مستويات ما قبل عام 2015 والتي تجاوزت 3 ملايين سائح سنويًا، تعني تعزيز الحساب الجاري بحوالي 3 مليارات دولار سنويًا (حوالي 0.75% من الناتج المحلي الإجمالي)، بحسب جولدمان ساكس.

الشكل 2: ارتفاع متوسط ​​الدخل من كل سائح في السنوات الأخيرة

المصدر: قطاع بحوث الاستثمارات العالمية بجولدمان ساكس، تحليلات هافر (Haver Analytics)

وأفاد جولدمان ساكس، بأنه يمنح آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي دفعة جيدة، نظراً لاعتماد الاقتصاد بشكل كبير على صناعة السياحة، والتي تمثل واحدة من كل سبع وظائف في الاقتصاد المصري، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستعلامات في مصر.

وتشكك البنك نسبيا فيما يتعلق بتوقيت استئناف السياحة الروسية، حيث أنه من المحتمل أن يكون مرتبطاً بتطورات الوباء العالمي، بما في ذلك نجاح عمليات التطعيم وإنتاج اللقاح في روسيا ومصر.