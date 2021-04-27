ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثانية على التوالي بدعم السيولة وأحجام التداولات

فهد حسين– واصلت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعها الجماعي لليوم الثاني على التوالي بختام تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، بصعود مؤشرها العام إجمالا بنسبة 0.49% بدعم من الأداء الإيجابي لثمانية قطاعات تصدرها “التكنولوجيا” و”الصناعية”.

وصعد مؤشر السوق الأول 0.29% إلى مستوى 6601.52 نقطة، وارتفع مؤشرا السوق الرئيسي و”رئيسي 50″ بنسبة 1.09% و0.69% على الترتيب.

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وإجمالا سجل المؤشر العام لبورصة الكويت 0.49% ارتفاعا بختام تداولات اليوم الثلاثاء، رابحا 29.41 نقطة صعد بهم إلى مستوى 6074.2 نقطة.

وزادت السيولة المتداولة إلى 76.13 مليون دينار من 49.73 مليون دينار الجلسة السابقة، كما ارتفع حجم التداولات إلى 492.67 مليون سهم مقابل 360.59 مليون سهم بختام جلسة الاثنين.

وأغلقت 8 قطاعات تداولات اليوم على ارتفاع بقيادة “التكنولوجيا” الذي صعد 7.14% تلاه “الصناعية” و”التأمين” و”الطاقة” بارتفاعهم بنسب 4.46% و3.51% و2.49% على الترتيب، فيما انخفضت مؤشرات 5 قطاعات تصدرها المواد الاساسية والاتصالات بنسبة 0.94% و0.38% على الترتيب.

وتصدر سهم “مراكز التجارة العقارية” قائمة الأسهم الـ81 الرابحين بعد ارتفاعه بنحو 42%، فيما تصدر سهم “وربة كابيتال ” قائمة الخاسرين وعددهم 45 سهما متراجعا بنحو 7.89%، كما استقر14 سهما عند نفس مستويات تداول الجلسة السابقة.

وكان سهم “الوطنية العقارية” الأنشط في حجم التداولات بعدد 45.57 مليون سهم مرتفعا 15.32%، وارتفع سهم “أجيليتي” بختام التداولات بنسبة 9.68% بعد تسجيلة أعلى سيولة متداولة في السوق بقيمة بلغت 17.66 مليون دينار على 20.8 مليون سهما على خلفية الإعلان عن بيع وحدة لوجيستية إلى دي.إس.في بانالبينا بنحو 4 مليارات دولار.