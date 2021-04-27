البورصة تصعد 0.62% وأحجام التداولات تسجل 980.6 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسيEGX30 بنسبة 0.62%، وأغلق عند مستوى 10591 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.42% وأغلق عند مستوى 59.44 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.65% و 0.58% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 980.623 مليون جنيه، على 189 شركة من خلال 36.022 ألف عملية.

وتضمنت أحجام التداولات تنفيذ شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز عدد 498.323 ألف سهم من أسهم المتضررين من قرار الشطب الاختياري بسعر 9.63 جنيه للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 4.798 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 95 شركة مقابل تراجع 63 بينما لم تتغير أسعار 30.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 100.821 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 131.822 مليون جنيه، مقابل 31 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 76.789 مليون جنيه، منها 70.423مليون جنيه للأفراد، و 6.366 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 24.032 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 24.494 مليون جنيه مقابل 562.215 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 81.82% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 11.03% والعرب على 7.15% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 22.81% من تعاملات اليوم مقابل 77.18% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم الوطنية للإسكان للنقابات المهنية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 10%، تلاه سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.99% ثم سهم مستشفي النزهة الدولي بنسبة 9.74%.

بينما تصدر سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.65% تلاه سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 8.91% ثم سهم الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 7.41%.