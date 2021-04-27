الأداء السلبي يخيم على أسواق المال الإماراتية والخسائر السوقية تتخطى 4 مليارات درهم

فهد حسين – أغلقت مؤشرات أسواق المال الإماراتية تداولات اليوم الثلاثاء على تراجع جماعي بعد ارتفاعهما على مدى ثلاث جلسات متتالية حتى أمس الاثنين، بهبوط مؤشر سوق دبي المالي 0.61% وسوق أبوظبي للأوراق المالية 0.42%، بضغط من الأداء السلبي للقطاعات الرئيسية وتقلص السيولة رغم زيادة أحجام التداول، محققان خسائر سوقية بقيمة 4.475 مليار درهم.

وفقد مؤشر سوق دبي 16.28 نقطة تراجع بهم إلى مستوى 2630.07 نقطة، بضغط من تراجع كافة قطاعات السوق بخلاف الخدمات والاستثمار والخدمات المالية الذان ارتفعا 0.57% و0.27% على الترتيب، مع استقرار قطاع الصناعة.

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وانحسر حجم التداولات في سوق دبي بختام جلسة اليوم إلى 78.86 مليون سهم من 94.59 مليون سهم الجلسة السابقة، فيما زادت السيولة إلى 148.36 مليون درهم من سيولة قيمتها 142.23 مليون درهم الجلسة السابقة.

وتكبد السوق خسائر قيمتها 1.286 مليار درهم بتراجع رأسماله إلى 365.764 مليار درهم بختام تداولات اليوم، من 367.05 مليار درهم الجلسة السابقة.

كما تصدر سهم ” الإمارات للمرطبات” الأسهم الثمانية الرابحين بصعوده 14.01%، فيما جاء سهم “مجموعة سلامة” على رأس الأسهم الـ15 الخاسرين بعد تراجعه 9.6%، فيما استقرت 5 أسهم عند نفس مستويات الجلسة السابقة.

وكان سهم “إعمار” الذي تراجع 1.29% الأنشط في تداولات سوق دبي بسيولة بلغت 43.89 مليون درهم، كما تصدر سهم “GULFNAV” الذي تراجع أيضا 0.62% قائمة الأنشط تداولا بحجم 22.46 مليون سهم.

وبنفس الوتيرة، هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بختام تداولات اليوم، 0.42% إلى مستوى 6120.22 نقطة، متأثرا بتراجع خمس قطاعات تصدرها الاتصالات والعقار.

وتقلصت السيولة المتداولة في السوق إلى 1.118 مليار درهم من 1.188 مليارا في جلسة الاثنين، فيما ارتفع حجم التداولات إلى 142.96 مليون سهما من 139.9 مليون سهم الجلسة السابقة.

وارتفعت مؤشرات 3 قطاعات بقيادة الصناعة والخدمات اللذان صعدا بنسبة 2.72% و2.2% على الترتيب، فيما تراجعت 5 قطاعات أخرى بقيادة الاتصالات والعقار بتراجعهما 1.29% و0.81% على الترتيب.

وتكبدت أسهم مؤشر أبوظبي للأوراق المالية 3.189 مليار درهم خسائر سوقية بتراجع رأس ماله إلى 889.749 مليار درهم بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، من 892.938 مليار درهم الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “DRIVE” قائمة الرابحين مرتفعا 9.44%، فيما جاء سهم “إشراق للاستثمار” على رأس الخاسرين بتراجعه 3.08% بختام تداولات اليوم الثلاثاء.

وكان سهم العالمية القابضة “IHC” الأعلى سيولة بختام التداولات بقيمة 427.8 مليون درهم، كما تصدر سهم “الدار” الأسهم الأنشط تداولا بحجم تداولات بلغ 59.55 مليون سهم.