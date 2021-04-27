ستارلايت تطلق مشروع أربن كي باستثمارات 3 مليارات جنيه

أطلقت شركه ستارلايت للتنمية العقارية والسياحية مشروعها الجديد أربن كي (URBAN K) بالقطامية في مدينة القاهرة الجديدة، كامتداد لمشروع القطامية كريكس السكني. صرح المهندس شريف أبو طالب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ستارلايت، إن المشروع يقام بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليارات جنيه، مضيفا أن المشروع يقام بنشاط إداري تجاري. Your browser does not support the video tag. ولفت إلى أن مشروع URNB K يتكون من ستة مباني، يخصص منها مبني كامل بوتيك اوتيل يدار من خلال إحدي شركات إدارة الفنادق، ويتكون كل مبني من ثلاث أدوار بمساحة 1500متر مربع لكل دور، بإجمالي 84 مكتب إداري و 31 وحده تجارية.

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