سوق الأسهم السعودية ترتفع 0.35% والمكاسب السوقية تصل 30 مليار ريال

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فهد حسين – أنهى المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول” جلسة اليوم الثلاثاء، رابحا 36.11 نقطة ارتفع بهم 0.35% إلى مستوى 10267.17 نقطة بدعم من ارتفاع 14 قطاعا قادهم إدارة وتطوير العقارات لتصل المكاسب السوقية 30 مليار ريال.
وسجل السوق الرئيسي مكاسب سوقية بقيمة 30 مليار ريال بختام جلسة اليوم، مع ارتفاع رأس المال السوقي للأسهم الـ203 المدرجة على مؤشر “تاسي” إلى 9.605 تريليون ريال من 9.575 تريليون ريال بختام جلسة أمس الاثنين.
وتقلصت السيولة المتداولة في السوق إلى 8.6 مليارات ريال من 8.9 مليارات ريال، فيما زاد حجم التداولات إلى 359.49 مليون سهما من 309.55 مليون سهم الجلسة السابقة.
وارتفع 14 قطاعا بقيادة إدارة وتطوير العقارات بصعوده 1.92% تلاه الخدمات الإستهلاكية والنقل بنسب 1.91% و1.42% على الترتيب،
فيما تراجعت مؤشرات 7 قطاعات بقيادة الأدوية والتطبيقات وخدمات التقنية بهبوطهما 0.91% و0.71%.
وتصدر سهم “دار الأركان” قائمة من 120 سهما الرابحين بصعوده 5.17%، كما كان الأكثر نشاطا خلال جلسة اليوم بسيولة بلغت 1.11 مليار ريال وبحجم تداولات قدره 109.25 مليون سهما.
فيما جاء سهم “صادرات” على رأس 60 سهما سجلوا خسائر بتراجعه 3.25%.
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