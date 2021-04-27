البنك الأهلي يمنح مكسيم دفعة جديدة من القرض بقيمة 450 مليون جنيه

حصلت شركة مكسيم للتطوير العقاري على دفعة جديدة من القرض المتفق عليه مع البنك الأهلي المصري وقدرها 450 مليون جنيه.

وقال بيان الشركة إن هذا يأتي بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي، من اجل استكمال الأعمال بمشروع بو سيدى عبد الرحمن، بالساحل الشمالي.

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وسيتم توجيه الدفعة الجديدة من القرض للأعمال المختلفة بالمشروع، للإسراع فى تسليم الوحدات المتعاقد عليها مع العملاء، بالإضافة إلى سداد دفعة جديدة من ثمن ارض المشروع.

وتعتبر الدفعة الجديدة التى حصلت عليها شركة مكسيم هى الثالثة التى يقوم البنك الأهلي المصري بصرفها لتمويل مشروع بو سيدى عبد الرحمن، بعد أن قام البنك بصرف دفعتين فى وقت سابق لنفس المشروع الأولى قدرها 400 مليون جنيه، والثانية 300 مليون جنيه.

ولفتت إلى أن ذلك فى إطار برتوكول التعاون الموقع مع البنك لتتمكن الشركة من رفع معدلات التشغيل والاعمال داخل المشروع.

وتخطط شركة مكسيم للتطوير العقاري في العام الجاري تسليم 1200 وحدة من إجمالي وحدات الشركة، ووصل عدد الوحدات المباعة حتى الآن 2300 وحدة وتتراوح المساحات التي تقدمها الشركة من 60 متر مربع إلى 600 متر مربع.

ويقام مشروع بو سيدي عبد الرحمن على مساحة إجمالية 3.7 مليون متر مربع حوالي 880 فداناً.

وقال محمد كرار، رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم للتطوير العقاري، إن قيام البنك بمنح هذا التمويل يعد خطوة جديدة في تأكيد التعاون القوي والعلاقة المتميزة بين البنك والشركة.

وأضاف أن القرض يأتي في إطار دعم وتطوير الخطط المالية للشركة من خلال الاستفادة من الإمكانيات الضخمة للجهاز المصرفي المصرى والتي تساهم في دفع عجلة الإنتاج بالقطاع العقارى الخاص في ظل الحركة المستمرة للسوق العقاري ونموه بشكل متسارع بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الخاصة بالاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن الاستعانة بالتمويل البنكي لتنفيذ الخطط الاستثمارية للمطورين أصبح ضروري في ظل محددات ومتغيرات السوق التي تجعل اللجوء للتمويل البنكي ضروري.