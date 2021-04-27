- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن المواطن المصري تحمل اعباء كبيرة جدا خلال الفترة الماضية نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمناسبة الإعلان عن إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي، أن المرحلة القادمة تستهدف الاستفادة من مكسبات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز الحماية الاجتماعية.
وأكد أن الحكومة تلتزم بإصلاحات اقتصادية تراعي الجانب الانساني للمواطنين.
وأشار إلى أنه خلال الثلاث سنوات القادمة ستعمل الحكومة على انجاز مشروع تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وقال، إن الحكومة مستمرة في دعم السلع التموينية، وكذا برامج تكافل وكرامة، والمساهمة بأرقام كبيرة في صناديق المعاشات.
.
وقال، إن 70% من القرى بدأت تنفيذ عمليات التطوير على الأرض، واعتبارًا من 1 يوليو القادم سنبدأ في تنفيذ هذا البرنامج بشكل أكبر خاصة وأن الموازنة تستهدف 70% من القرى بتكلفة 200 مليار جنيه.
وأكد أن برنامج الإصلاح الهيكلي يستهدف تحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الهيكلي يستهدف نتائج اقتصادية ويراعي الجانب الإنساني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.