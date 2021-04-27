رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الهيكلي يستهدف نتائج اقتصادية ويراعي الجانب الإنساني

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن المواطن المصري تحمل اعباء كبيرة جدا خلال الفترة الماضية نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمناسبة الإعلان عن إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي، أن المرحلة القادمة تستهدف الاستفادة من مكسبات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز الحماية الاجتماعية.

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وأكد أن الحكومة تلتزم بإصلاحات اقتصادية تراعي الجانب الانساني للمواطنين.

وأشار إلى أنه خلال الثلاث سنوات القادمة ستعمل الحكومة على انجاز مشروع تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال، إن الحكومة مستمرة في دعم السلع التموينية، وكذا برامج تكافل وكرامة، والمساهمة بأرقام كبيرة في صناديق المعاشات.

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وقال، إن 70% من القرى بدأت تنفيذ عمليات التطوير على الأرض، واعتبارًا من 1 يوليو القادم سنبدأ في تنفيذ هذا البرنامج بشكل أكبر خاصة وأن الموازنة تستهدف 70% من القرى بتكلفة 200 مليار جنيه.

وأكد أن برنامج الإصلاح الهيكلي يستهدف تحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة.