وزيرة التخطيط: طرح مجموعة متنوعة من الشركات الحكومية في البورصة قبل نهاية العام

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المقرر طرح مجموعة متنوعة من الشركات الحكومية في البورصة قبل نهاية العام، وذلك بهدف تنويع الملكية ومشاركة القطاع الخاص.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمناسبة الإعلان عن تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي، إن الفترة القادمة ستهشد أيضًا تنشيط سوق المال من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي لدعم البورصة المصرية.

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وتابعت، إنه جار العمل أيضًا على إشراك القطاع الخاص في منظومة النقل، وعمليات تحليل المخاطر على الواردات، وتطبيق نظام الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تسريع وتيرة الشمول المالي.