التجاري الدولي وجمعية رجال أعمال الإسكندرية يطلقان محفظة ذكية للقروض متناهية الصغر

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر “CIB” عن التعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بهدف ميكنة صرف وتحصيل القروض المتناهية الصغر لعملائها عن طريق الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك.

ووفق بيان البنك، فإنه بموجب هذا التعاون، سيقدم البنك خدمة المحفظة الذكية من CIB وبطاقات ميزة والحسابات البنكية لعملاء الجمعية، لاختيار الوسيلة الرقمية التي تناسبهم لاستقبال القروض من خلالها.

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وقال البيان إن ذلك يأتي لضمان تسهيل صرف القروض وتحصيل الأقساط دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع الجمعية.

وأشار البنك إلى أن ذلك انطلاقًا من الدور الذي يلعبه البنك في تقديم الخدمات الإلكترونية، ودعمًا لجهود الدولة في تطبيق الشمول المالي وسرعة التحول الرقمي.

ووفق البروتوكول، ستعتبر جمعية رجال أعمال الإسكندرية مقدم خدمة خاص بالمحفظة الذكية من CIB ليتيح لعملائها فرصة التسجيل إلى المحفظة من أي فرع من فروع الجمعية.

كما سيقدم البنك بالتعاون مع الجمعية، حزمة من منتجات الصرف والتحصيل، تشمل صرف القروض عن طريق التحويل إلى الحسابات والمحفظة الذكية من CIB وحسابات البريد المصري من خلال غرفة المقاصة الآلية المصرية (EG-ACH).

وتعتبر هذه الخدمات خطوة مبدئية لتعميق التعاون بين البنك والجمعية والتي تعد أكبر مؤسسة تمنح قروض متناهية الصغر لقاعدة عملاء تتكون من أكثر من 500 ألف عميل في أربعة عشر محافظة بأكثر من 90 فرع، وقد تم منح قروض متناهية الصغر بإجمالي 20 مليار جنيه.

ويمكن للجمعية تحصيل أقساط القروض من عملائها عن طريق الخصم المباشر من خلال غرفة المقاصة الآلية (EG-ACH) من الحسابات البنكية أو خدمة الخصم من المحفظة الذكية من CIB من خلال خاصية “طلب الدفع” بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم.

كما سيقدم البنك نقاط البيع (POS) الخاصة به لجميع فروع الجمعية لتكون وسيلة رقمية أخرى يتم خصم قسط القروض من خلالها.

وقال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي – مصر، إن البنك يدعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال تقديم حلول رقمية مبتكرة في السوق المصري.

وأوضح أن البنك يؤمن أن الوصول إلى شريحة كبيرة لا يقتصر على تقديم أحدث التقنيات فقط، ولكن بطرح الخدمات الملائمة للشرائح المختلفة والتي تلبي احتياجاتهم.

وتتيح المحفظة الذكية من CIB العديد من المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول مثل تحويل الأموال إلى أي محفظة إلكترونية أخرى في مصر.

كما تتيح المحفظة دفع الفواتير “الكهرباء والغاز والمياه والتليفون المحمول والإنترنت”، والشراء أونلاين عبر بطاقة أونلاين الافتراضية، والشراء باستخدام مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) وإيداع وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، وغيرها من الخدمات المالية للأفراد.