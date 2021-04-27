وزيرة التجارة: إطلاق برنامج دعم الصادرات الجديد خلال 10 أيام

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قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه سيتم إطلاق برنامج دعم الصادرات الجديد خلال أسبوع أو 10 أيام.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمناسبة الإعلان عن تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي، أن برنامج الإصلاح الهيكلي يختلف عن أي برنامج إصلاحي آخر، ويترتب عليه دعم القطاع الصناعي، وتعزيز الصادرات المصرية وإلحاقها بقيمة مضافة عالية في الأسواق خارجيًا.
وقالت إن البرنامج سيهدف للحد من الاعتماد على تصدير المواد الأولية، أو الاعتماد على الصادرات منخفضة المكون التكنولوجي التي تدر عائد منخفض.
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