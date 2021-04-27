نيفين جامع: وضع إطار تشريعي لزيادة الاستثمارات بالتجارة الإلكترونية

قال نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تركز على تسهيل وتطوير حركة التجارة في ظل التحديات التي فرضت نفسها على الساحة العالمية جراء أزمة كورونا.

وأضافت خلال كلمتها مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يعقد الآن، أن التجارة الإلكترونية تستحوذ على جزء كبير من ذلك الملف، حيث يجري العمل على وضع إطار تشريعي لها لأنها فرصة لزيادة الاستثمار.

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وتابعت أن ذلك يجري بالتعاون مع العديد من الجهات أبرزها البنك المركزي المصري ووزارات المالية والاتصالات والعدل وغيرها.