وزيرة الصناعة: لجنة لحوكمة منظومة الأراضي والتأكد من حسن استغلالها

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة تعمل على حوكمة منظومة الأراضي للتأكد من حسن استغلالها، وذلك من خلال لجنة يرأسها رئيس مجلس للوزارء.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمناسبة الإعلان عن تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي، أن الهدف من ذلك التأكد من جدية المستثمرين في العمليات الاستثمارية والصناعية، وضمان الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

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وتابعت أن الحكومة تعمل أيضا على مراجعة كافة الأعباء الحكومية على قطاع الصناعة بصفة دورية، والتي تؤثر على تكاليف التمويل، وذلك بالتعاون مع بعض الوزارات أهمها وزارة المالية.

وأشارت وزيرة الصناعة إلى أن الحكومة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي ومساندة الشركات لتعزيز القطاع، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت، أنه يجرى العمل على خفض تكلفة التمويل الناتجة عن رد ضريبة القيمة المضافة “الدروباك” على مدخلات الإنتاج بما يضمن الاستفادة من هذه الأنظمة لتشجيع الصادرات الصناعية.