عمرو طلعت: نستهدف رفع مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي إلى 8% خلال ثلاث سنوات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات يصبو إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 8% خلال الثلاث سنوات المقبلة، ومن المقرر أن يختتم بنهاية العام الحالي بنسبة 5%.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي تعقده الحكومة الآن بمناسبة الإعلان عن تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي، أن نسبة نمو القطاع بلغت نحو 16% خلال هذا العام، وذلك رغم ظروف الجائحة.

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وأشار إلى أن مركز مصر العالمي تطور في مؤشر تنافس البنية المعلوماتية، حيث قفزت من 98 إلى 84، وأصبحت مصر أيضًا من ضمن أسرع 10 دول في مؤشر الشمول الرقمي.