عمرو طلعت: نستهدف رفع مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي إلى 8% خلال ثلاث سنوات

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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات يصبو إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 8% خلال الثلاث سنوات المقبلة، ومن المقرر أن يختتم بنهاية العام الحالي بنسبة 5%.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي تعقده الحكومة الآن بمناسبة الإعلان عن تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي، أن نسبة نمو القطاع بلغت نحو 16% خلال هذا العام، وذلك رغم ظروف الجائحة.
وأشار إلى أن مركز مصر العالمي تطور في مؤشر تنافس البنية المعلوماتية، حيث قفزت من 98 إلى 84، وأصبحت مصر أيضًا من ضمن أسرع 10 دول في مؤشر الشمول الرقمي.
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