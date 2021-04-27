وزير الزراعة: انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير الري بمليون فدان يونيو المقبل

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تضع على رأس اهتماماتها حاليا مشروع تطوير الري والتحول من نظام الري بالغمر إلى نظم الري الحديث سواء بالرش أو التنقيط أو الري المحوري.

وأضاف خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي الذي يعقد الآن، أن ذلك المشروع يأتي بالتزامن مع خطط التنمية وتوسيع الرقعة الزراعية، وضمن جهود الدولة لرفع كفاءة استخدام المواردها المائية، وترشيد استخدامها.

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وأشار إلى أن الوزارة خطت خطوات كبيرة في مشروع التحول إلى آليات الري الحديثة، حيث يجري تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، على مساحة مليون فدان بالتعاون مع وزارة الري، على أن يتم الانتهاء منها بحلول 30 يونيو المقبل.