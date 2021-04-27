مكاسب التكنولوجيا تقود ستاندرد آند بورز وناسداك للصعود بداية التعاملات

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_ فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء، إذ يستعد المستثمرون لإعلان نتائج أعمال مايكروسوفت وألفابت، مع ترقبهم لمؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن موقفه فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 0.63 نقطة بما يعادل 0.02 بالمئة إلى 4188.25 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 32.14 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 14179.91 نقطة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 49.44 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 33932.13 نقطة.
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