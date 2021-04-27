عمرو طلعت: 3 محاور لتنفيذ الإصلاح الهيكلي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن خطة الإصلاح الهيكلي لقطاع الاتصالات ترتكز على 3 محاور رئيسية، تم العمل على البدء في تنفيذها بالفعل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي تعقده الحكومة الآن بمناسبة الإعلان عن تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي، إن هذه المحاور تتمثل في التحول الرقمي لكافة القطاعات الحكومية، وبناء القدرات، وزيادة الوعاء المهاري للكوادر الشابة، بالإضافة إلى جذب استثمارات محلية وعالمية في القطاع.

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وتابع، أن هذه المحاور ترتكز على قاعدتين هما تطوير البنية التحتية، ووضع سياق تشريعي وحوكمي يسيطر على المنظومة بالكامل.

وأوضح، أن الهدف من عمليات الإصلاح تعزيز الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، ورقمنة العديد من الخدمات لتطوير الأداء الحكومي.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت منصة

مصر الرقمية والتي تقدم نحو 60 خدمة، وجار العمل على زيادة هذه الخدمات في دفعات متتالية لتصل إلى 170 خدمة بنهاية العام، ثم زياداتها إلى أكثر من 200 خدمة خلال العام المالي المقبل، بتكلفة 3 مليارات جنيه.

إصدار كارت الفلاح الذكي و قانون المعاملات الإلكترونية واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات نهاية العام الجاري

وقال سنعمل على إصدار كارت الفلاح الذكي خلال العام الحالي، إضافة إلى تعظيم الصادرات الرقمية، من خلال تدريب 100 ألف شاب على منصات المهن الحرة، ولن يتأتي هذا إلا من خلال مجموعة عناصر أهمها البريد المصري، وبعض خدمات المحمول.

وعن السياق التشريعي، ألمح طلعت إلى أنه من المقرر خلال هذا العام،التعاون مع مجلس النواب لإصدار قانون المعاملات الإلكترونية، واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات.