هشام توفيق: انتهاء العمل بنظام ERP في 15 شركة خلال العام و48 أخرى في 2022

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أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على استكمال تنفيذ خطة تطوير منظومة العمل والإدارة في الشركات التابعة للوزارة ق.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي تعقده الحكومة الآن بمناسبة الإعلان عن تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي، أن عمليات التطوير ممثلة في استكمال إجراءات العمل (ERP) في الشركات التابعة وفقًا للوائح العمل الجديدة، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الانتهاء من 15 شركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، و48 شركة في الربع الثاني من عام 2022.
وأضاف توفيق، أنه يجرى العمل على مراجعة الهياكل التنظيمية لكافة الشركات ووضع هياكل معيارية لكل صناعة، وتقييم قدرات رؤساء القطاعات وتغيير الضعيف منهم، وذلك بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة.
وتابع، أنه يجرى العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل من الأصول غير المستغلة بحسب الاستخدام بالتعاون مع الجهات المختصة، سواء كان قطاع خاص، أو جهات حكومية، هذا بالإضافة إلى استكمال تسوية المديونيات مع الجهات الحكومية أو المنازعات مع القطاع الخاص.
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