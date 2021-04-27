وزير المالية: مستمرون في دعم بيئة عمل المستثمرين وزيادة تحصيل حقوق الدولة

دوت الخليج – أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اتخاذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية لدعم بيئة عمل المستثمرين، وزيادة تحصيل حقوق الدولة.

وأوضح معيط، خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة منذ قليل بمناسبة الإعلان عن تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي، أن الوزارة بدأت بميكنة وإعادة هيكلة المنظومة الضريبية، وتحديدًا فيما يخص منظومة ضريبة الدخل والقيمة المضافة، وإعادة هندسة الإجراءات الضريبية طبقًا للمعايير الدولية بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية المتخصصة.

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وأضاف: كما جرى إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة ميكنة الإجراءات الضريبية، في مركز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن، بحيث أصبح الممولون المكلفون يقدمون جميع نماذج الإقرارات الضريبية عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، برقم تسجيل ضريبي موحد، ويسددون القيمة المستحقة إلكترونيًا.

وأكد أن الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الضريبية، وما تضمنتها من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، استهدف تبسيط ودمج جميع الإجراءات الضريبية للممولين كافة، وهو ما يدعم ثقة الممول بالمصلحة، ويوفر آلية قانونية تساعد الممول على استيفاء الضريبية بيسر ودون أي تقديرات جزافية.

ولفت إلى أن مشروع التحصيل الإلكتروني للضرائب من أهم المشروعات التي جرى العمل على تطبيقها خلال الفترة الماضية، وأيضًا مشروع الفاتورة الإلكترونية والذي تم تطبيقه بشكل تدريجي وتجريبي على عدد من الشركات.

وقال إن مصر أصبحت من أوائل الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف وزير المالية: وقد انضم لهذه المنظومة 467 شركة في عدد الوثائق الإلكترونية بلغ 6 ملايين فاتورة منذ 15 مارس حتى الآن، ومن المتوقع بحلول 15 مايو ضم 2800 شركة إلى هذه المنظومة.

وأشار إلى أنه يجرى العمل حاليًا على بعض المشروعات منها مراقبة تحصيل الضريبة الإلكترونية وكذلك الإيصالات الإلكترونية، والعمل على سرعة البت في الطعون الضريبية، بالإضافة إلى بعض المشروعات الخاصة بميكنة الدورة المستندية للضريبة العقارية لتوفير البيئة اللازمة.