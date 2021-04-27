وزير الزراعة: برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف لأول مرة تحسين دخول المزارعين

دوت الخليج – أكد السيد القصير وزير الزراعة أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف لأول مرة تحسين دخول المزارعين، وذلك من خلال دعم قدراتهم علي مواكبة التطورات الحديثة، ما سيكون له كبير الأثر في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، أن البرنامج يحقق الربط بين البعد الاقتصادي وهو استدامة القطاع وزيادة إنتاجيتها وتحسين تنافسيته من ناحية وبين البعد الاجتماعي الذي يتضمن الاهتمام بالمزارعين من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين.

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وتابع أن الإصلاحات الهيكلية تعني إحداث نقلة نوعية في مستوى معيشة قطاع كبير من المجتمع المصري، بمختلف الأنشطة والمجالات، مشيرا إلى أن العاملون في قطاع الزراعة يشكلون جزءا كبيرا من إجمالي المشتغلين في سوق العمل المصرية.

ولفت إلى أن تحديث قطاع الزراعة بالشكل الذي يستهدفه برنامج الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى أن يصبح القطاع رائدا، وديناميكیا أي يواكب التغيرات العالمية والإقليمية، ويستفيد من الفرص التي تتيحها تلك المتغيرات، مما يعود بالنفع على قطاعي الصناعة والتصدير.

وأوضح أن الحفاظ علي الموارد المحلية من أهم الركائز التي يأخذها في الاعتبار برنامج الإصلاحات الهيكلية، ويتمثل ذلك في الإجراءات التي تستهدف تقليل نسبة الفاقد من الإنتاج الزراعي والتي كانت لفترة قريبة الأعلى على مستوى العالم بالنسبة لبعض المحاصيل.