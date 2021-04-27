إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار برئاسة عصام الدين الوكيل

دوت الخليج – أصدر الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار، الذراع الاستثمارية للهيئة، برئاسة عصام الدين محمد الوكيل، الخبير المصرفي واﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب السابق للمصرف اﻟﻌرﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ.

ووفق بيان الهيئة، يضم مجلس إدارة البريد للاستثمار، ممثلا عن الهيئة، كلا من محمد أحمد كفافي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score، وأحمد فؤاد الخولي- مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري للاستثمار والخزانة.

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كما يضم تشكيل مجلس الإدارة، من ذوي الخبرة، كلا من اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، والمهندس حسام عبد اللاه موسي الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندسة غادة مصطفي لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، والمهندس محمد نصر الدين محمد علي، مساعد وزير الاتصالات للبنية المعلوماتية الدولية، وسالي رفعت، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وأخيرا المهندس عماد عزت سعد الله، عضواً منتدباً للشركة.