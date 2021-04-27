العملة الرقمية إيثريوم تقفز لمستوى قياسي عند 2683.65 دولار

سي إن بي سي – قفزت العملة الرقمية إيثريوم ، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم بعد بتكوين، اليوم الثلاثاء إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2683.65 دولار في بورصة بتستامب.

وقلصت إيثريوم مكاسبها إلى 7.39%عند 2640.18 دولار بحلول الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت بتكوين 3.18%إلى 54 ألف و968 دولار لكنها تبقى منخفضة أكثر من 15%عن مستواها القياسي البالغ 64 ألف و895 دولارا الذي سجلته في الرابع عشر من أبريل.

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وتلقت العملات الرقمية يوم الاثنين دفعة من تقارير بأن بنك جيه بي مورجان تشيس يخطط لعرض صندوق للبتكوين، وهي أحدث إشارة إلى أن ما يعتبره الكثيرون استثمارا يقوم على المضاربة يكتسب شرعية مؤسسية.

وفي أول مارس استأنف جولدمان ساكس مكتبه لتداول العملات الرقمية بعد أسابيع من إعلان شركة تسلا استثمار 1.5 مليار دولار في بتكوين.

لكن العملات المشفرة واجهت بعض المقاومة بعد أن كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطط لزيادة ضرائب الأرباح الرأسمالية، وهي خطوة قد تكبح الاستثمار في الأصول الرقمية.