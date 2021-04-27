الأعلى للآثار يوافق على طلب رعاية البنك الأهلي لخدمات عدد من المواقع والمتاحف

دوت الخليج – وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على طلب الرعاية المقدم من البنك الأهلي المصري لتوفير وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين ببعض المتاحف والمواقع الأثرية بمبلغ وقيمته 20 مليون جنيه، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والبنك.

يذكر أن البنك الأهلي المصري سبق وقام برعاية تطوير الخدمات ببعض المواقع الأثرية بمبلغ و قدره 80 مليون جنيه.

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كما وافق مجلس الإدارة، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الوزير خالد العناني، على الاستمرار في تقديم الإعفاء التام من القيمة الإيجارية لمستأجري البازارات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الاعلى للآثار، وذلك عن شهري مايو ويونيو 2021.

كما أكد المجلس قراره السابق بمنح تخفض بنسبة 50% على أسعار تذاكر الأجانب الكاملة لتكون بسعر الطالب الأجنبي وذلك بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والأقصر وأسوان خلال شهر يونيو و يوليو وأغسطس، تشجيعا لحركة السياحة الثقافية في الصعيد خلال فترة الصيف.

وقرر المجلس الأعلى للآثار أيضًا استمرار الأسعار المخفضة لتصاريح الزيارة السنوية لطلاب المدارس والجامعات و الزائرين من المصريين والعرب المقيمين بنفس أسعارها التحفيزية لتشجيعهم على زيارة المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وخاصة الطلاب من جميع المراحل التعليمية لربطهم ببلدهم وحضارتها العريقة، مع تعديلات بسيطة في أسعار تذاكر زيارة المصريين لبعض المتاحف والمناطق الأثرية.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تصاريح الزيارة السنوية تتضمن ثلاثة أنواع هي تصاريح زيارة للمصريين والعرب المقيمين بتكلفة 400 جنية سنويا، وتصاريح لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والدولية بجميع المراحل التعليمية بتكلفة 50 جنيها سنويا.

كما أشار إلى تصاريح طلاب الجامعات من المصريين والعرب المقيمين بتكلفة 125 جنيه سنويا، والتي تسمح لحاملها زيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة ماعدا زيارة مقابر كل من الملك ستي الأول والملك توت عنخ آمون والملك رمسيس الثاني بوادي الملوك ومقبرة الملكة نفرتاري بوادي الملكات بالبر الغربي بالأقصر وأهرامات الجيزة من الداخل، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري الكبير بالرماية.