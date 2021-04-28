أسعار النفط تتراجع بفعل أزمة كورونا في الهند وزيادة المخزونات الأمريكية

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– انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وذلك في ظل انتشار فائق السرعة لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند وزيادة فاقت التوقعات لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، وهو ما طغى على الثقة التي أبدتها أوبك وحلفاؤها في تعاف قوي للطلب العالمي على الوقود.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات بما يعادل 0.05 بالمئة إلى 66.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد زيادة 1.2 بالمئة يوم الثلاثاء.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات أو 0.08 بالمئة إلى 62.89 دولار للبرميل بعد ارتفاع 1.7 بالمئة يوم الثلاثاء.
يلقي الانتشار السريع جدا لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، واليابان والبرازيل بظلال من الشك على تعافي الطلب على المدى القريب ويثبط معنويات السوق.
في غضون ذلك، أفاد مصدران بأن معهد البترول الأمريكي رصد زيادة في مخزونات النفط الخام إلى 4.319 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق كثيرا الزيادة التي أشارت إليها تقديرات المحللين في استطلاع رأي أجرته .
ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الأسبوعية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تحظى بمتابعة عن مزيد من الكثب الساعة 1430 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.
وقال موراي أوتشينكلوس المدير المالي لبي.بي في مكالمة مع محللين لإعلان نتائج أعمال الربع الأول من العام يوم الثلاثاء “لا يزال هناك فائض نفطي مقلق كبير تعكف أوبك+ على التعامل معه في الوقت الحالي ولا يزال هناك الكثير من عدم اليقين في الأجواء في ظل الجائحة”.
من المقرر أن تظل أوبك وروسيا وحلفاؤهما متمسكين بخطط التخفيف التدريجي لقيود إنتاج النفط من مايو أيار إلى يوليو تموز وسط توقعات متفائلة بتعافي الطلب العالمي.
وسيعيد ذلك 2.1 مليون برميل يوميا إلى السوق من مايو إلى يوليو، مما يقلص مقدار التخفيضات إلى 5.8 مليون برميل يوميا.
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