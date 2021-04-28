دويتشه بنك يحقق أفضل أرباح فصلية له منذ الربع الأول من 2014

وكالات _ أعلن دويتشه بنك عن تحقيق ربح قدره 908 ملايين يورو، أي ما يعادل حوالي 1.1 مليار دولار، للربع الأول ، مدعوما باستمرار الأداء القوي في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وتجاوز البنك إلى حد كبير توقعات المحللين لصافي الدخل البالغ 642.95 مليون يورو ، وفقًا لرفينيتيف، وأظهر تحسنًا ملحوظًا عن أرباح 51 مليون يورو التي تحققت في الربع الأخير من عام 2020.

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هذا وسار أكبر بنك في ألمانيا على خطى العديد من منافسيه في وول ستريت في تحقيق أرباح كبيرة، حيث حطم كل من جولدمان ساكس وJP Morgan وMorgan Stanley توقعات الربع الأول في الأسابيع الأخيرة.

وجاءت إيرادات دويتشه بنك عند 3.1 مليار يورو، بزيادة 32% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 134% إلى 1.5 مليار يورو.