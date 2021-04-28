عاجل.. استقالة نجيب ساويرس من منصب رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار وتعيين عقيل بدلا منه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في جلسته المنعقدة أمس على قبول استقالة المهندس نجيب أنسي ساويرس من منصبه كرئيس مجلس الإدارة مع احتفاظه بمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب للإدارة والرئيس التنفيذي.

وأعلنت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس قرر تعيين عقيل حامد بشير رئيسا لمجلس إدارة الشركة غير تنفيذي.

Your browser does not support the video tag.

ووافق مجلس الإدارة على قبول استقالة الدكتور سامح الترجمان من عضوية مجلس إدارة الشركة وتعيين وفاء شكري زقلمة كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلا منه اعتبار من 1 مايو 2021، على أن يعرض القرار على أول جمعية عامة للمساهمين لإقراره.