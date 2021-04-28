مصر الجديدة للإسكان تحقق 16.3 مليون جنيه أرباح في 9 أشهر

رنا ممدوح _ حققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تراجعا في صافي الأرباح بعد خصم الضريبة بنسبة 95.71% لتصل إلى 16.253 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 379.590 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفضت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 68.09% لتصل إلى 263.698 مليون جنيه بالفترة من بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 1.139.771 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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وتراجع مجمل ربح مصر الجديدة للإسكان خلال نفس الفترة إلى 124.633 مليون جنيه مقابل 804.746 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.012 جنيه مقابل 0.28 جنيه بالفترة المقارنة.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح في التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي عن الفترة المقارنة من العام السابق إلى بيع قطع اراضي بمدينة هليوبوليس الجديدة ومنطقة الشيراتون خلال الفترة المقارنة.