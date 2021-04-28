أوراسكوم للاستثمار تقرر بيع كامل أسهمها في ترانس ورلد اسوشيتس TWA

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في جلسته المنعقدة أمس، على بيع كامل الأسهم المملوكة لها في ترانس ورلد اسوشيتس ( برايفت) TWA المحدودة وتبلغ حوالي 51% من أسهم الأخيرة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين وهو إسكندر نجيب شلبي وأسامة دانيال نصيف امتنعوا عن المشاركة في التصويت لهذا القرار لأنهم أعضاء في مجلس إدارة TWA.
وفوض المجلس كلا من نجيب أنسي ساويرس وأسامة دانيال نصيف منفردين في التفاوض والتوقيع على جميع المستندات والعقود والأوراق اللازمة لإتمام البيع.
وتضمنت قرارات المجلس الموافقة على تعيين مستشار مالي مستقل للقيام بتقييم TWA وعرض هذا التقييم على مجلس الإدارة وفقا للمادة 43 من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
وفوض المجلس عقيل حامد بشير لاختيار المستشار المالي المستقل وتحديد اتعابه.
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