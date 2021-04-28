- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا ممدوح _ تحولت شركة الدلتا للسكر إلى الربحية، لتسجل صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 76.775 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 118.779 مليون جنيه خسائر بالربع المناظرة من عام 2020.
وتراجعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 224.138 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 789.104 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وحققت الدلتا للسكر مجمل أرباح بقيمة 105.881 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 74.333 مليون جنيه مجمل خسائر بالربع المقارن في عام 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدلتا للسكر تحقق أرباحا بقيمة 76.8 مليون جنيه الربع الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.