الدلتا للسكر تحقق أرباحا بقيمة 76.8 مليون جنيه الربع الأول

رنا ممدوح _ تحولت شركة الدلتا للسكر إلى الربحية، لتسجل صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 76.775 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 118.779 مليون جنيه خسائر بالربع المناظرة من عام 2020.

وتراجعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 224.138 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 789.104 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

Your browser does not support the video tag.

وحققت الدلتا للسكر مجمل أرباح بقيمة 105.881 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 74.333 مليون جنيه مجمل خسائر بالربع المقارن في عام 2020.