مصر الجديدة للإسكان تعتمد الموازنة التقديرية عن العام المالي 2021/2022

رنا ممدوح _ اعتمد مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في جلسته المنعقدة أمس الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2021 / 2022.

وتستهدف الموازنة وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، جملة إيرادات بقيمة 1.809.717 مليار جنيه، ورصدت جملة الخطة الاستثمارية ( اسكان/ مرافق) بقيمة 858.5 مليون جنيه.

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وتستهدف الموازنة في الفائض القابل للتوزيع تحقق مبلغ 661.090 مليون جنيه، وقيمة ضرائب دخل بقيمة 191.932 مليون جنيه.

الجدير بالذكر، أن مصر الجديدة للإسكان حققت تراجعا في صافي الأرباح بعد خصم الضريبة بنسبة 95.71% لتصل إلى 16.253 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 379.590 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفضت إيرادات النشاط ، بنسبة 68.09% لتصل إلى 263.698 مليون جنيه بالفترة من بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 1.139.771 مليار جنيه بالفترة المقارنة.