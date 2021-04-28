بالم هيلز للتعمير توافق على تنفيذ عملية توريق في حدود 800 مليون جنيه

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير على قيام الإدارة بتنفيذ عملية توريق في حدود مبلغ 800 مليون جنيه وإحالة حقوقها المالية ومستحقاتها آجلة الدفع والمضمونة بضمانات مختلفة إلى شركة ثروة للتوريق.
وفوض المجلس وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، رئيسه منفردا أو كلا من على ثابت سيد فرغلى وعمرو حسن مصطفى مجتمعين في التوقيع على العقود والإتفاقات اللازمة لذلك مثل حوالة محفظة الحقوق المالية الآجلة وعقد الخدمة والتحصيل.
وفوضهم المجلس في التوقيع على مذكرة المعلومات وعقد حوالة الحق في محفظة الحقوق المالية الآجلة من الشركة إلى ثروة للتوريق بقيمة 800 مليون جنيه وكذلك في التوقيع على كافة المستندات المرتبطة بذلك.
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