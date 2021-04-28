رئيس مجلس إدارة سبيد ميديكال يرفع حصته في أوراسكوم للاستثمار إلى 10.25%

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رنا ممدوح _ رفع محمود لاشين رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال حصته في رأسمال أوراسكوم للاستثمار القابضة من 9.96% إلى 10.25%.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن لاشين قام بشراء عدد 15 مليون سهم من أسهم أوراسكوم للاستثمار مقابل 4.108 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر الشراء 0.27 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
الجدير بالذكر أن شركة أو تي ام تي اكويزيشن اس ايه ار ال( ملكية من خلال شهادة الإيداع الدولية) تمتلك الحصة الأكبر في هيكل ملكية أوراسكوم للاستثمار بنسبة 51.7%وفقا لآخر إفصاح عن هيكل المساهمين الصادر للبورصة بتاريخ 8 إبريل الجاري، يليها محمود لاشين رئيس مجلس إدارة سبيد ميديكال بنسبة 10.25%.
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